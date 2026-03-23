Secondo un’esclusiva di Middle East Eye, Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale (Icc), noto per aver spiccato un mandato d’arresto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, è stato prosciolto da ogni accusa di cattiva condotta sessuale. Un panel di tre giudici, nominato dal Bureau dell’Assemblea degli Stati Parte (Asp), ha esaminato il rapporto di 150 pagine dell’Un Office of Internal Oversight Services (Oios) e oltre 5.000 pagine di prove. La conclusione unanime, consegnata il 9 marzo 2026, è chiara: «I fatti accertati dall’Oios non stabiliscono alcun cattiva condotta o violazione del dovere». Accuse contro Khan mentre indagava su Netanyahu. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Assolto Khan, il procuratore dell’ICC che ha sfidato Netanyahu: ma le aggressioni Usa ai giudici non si fermano

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