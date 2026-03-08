Investito da scuolabus Via al processo sull’autista

È iniziato davanti al tribunale di Ascoli il processo a carico di una donna accusata di aver investito qualcuno con uno scuolabus nel giorno di martedì grasso del 2024, ultimo giorno di Carnevale. La donna è imputata per lesioni stradali e il procedimento giudiziario è stato aperto nel corso di questa settimana. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in quella data.

Ha preso il via davanti al tribunale di Ascoli il processo a carico di una donna imputata per lesioni stradali in relazione a un investimento avvenuto nel giorno di martedì grasso, ultimo giorno di carnevale del 2024. Secondo l’accusa, alla guida di uno scuolabus adibito al trasporto di minori, l’imputata avrebbe urtato un pedone provocandogli gravi lesioni refertate dai medici dell’ospedale Mazzoni: frattura del malleolo peroneale e del malleolo tibiale mediale, frattura spiroide composta meta-diafisaria distale della tibia e frattura prossimale del quinto dito del piede destro. L’urto sarebbe avvenuto fortunatamente a velocità molto bassa; la gravità delle lesioni, con ogni probabilità, sarebbe quindi giustificata dal fatto che sarebbero state causate dal passaggio di una ruota del mezzo sull’arto inferiore dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

