A Modena un’anziana donna di 89 anni è stata investita mortalmente da un’auto in fuga dalla polizia in via Nonantolana. L’automobile, condotta da un uomo senza patente, non si è fermata a un posto di blocco e durante la fuga ha travolto la vittima. A bordo dell’auto c’erano anche quattro persone, tra cui due minorenni, che sono state identificate.

Il guidatore senza patente non si sarebbe fermato ad un posto di blocco e durante la fuga avrebbe perso il controllo scontrandosi a velocità elevata contro la macchina in cui viaggiava la signora anziana A Modena l’89enne Antonietta Berselli è morta dopo essere stata travolta da un’auto in fu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Modena, 89enne Antonietta Berselli uccisa da auto in fuga dalla polizia in via Nonantolana, a bordo 4 rom tra cui 2 minorenni - VIDEO

Articoli correlati

L’ultimo abbraccio ad Antonietta Berselli, uccisa da auto in fuga. Arresto convalidato per il 20enne RomModena, 3 marzo 2026 – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena ha convalidato oggi l’arresto in flagranza di reato per...

‘Mamma è morta sotto i miei occhi’: 89enne uccisa da auto in fuga a Modena, si è costituito il passeggero in fugaIncidente Modena via Nonantolana: cosa è successo all’incrocio con strada Albareto? Una mancata precedenza, un semaforo rosso bruciato, una fuga...

Aggiornamenti e notizie su Antonietta Berselli

Temi più discussi: Modena, Antonietta Berselli travolta e uccisa dall'auto in fuga. La figlia: Ho visto mia madre morire sotto ai miei occhi; L’ultimo abbraccio ad Antonietta Berselli, uccisa dall’auto in fuga. Arresto convalidato per il 20enne Rom; Ultimo saluto ad Antonietta Berselli, Il comune sarà parte civile nel processo; Donna uccisa dall’automobilista senza patente e in fuga: Mamma è morta davanti ai miei occhi.

Modena, morta e travolta dall'auto in fuga: dopo l'incidente sgomberato il campo nomadiL'incidente è costato la vita all’89enne Antonietta Berselli, uccisa da un’auto in fuga con a bordo quattro giovani rom provenienti dal campo abusivo di via Canaletto ... corrieredibologna.corriere.it

SCHIANTO ALLA CROCETTA, OGGI L’ADDIO AD ANTONIETTA BERSELLI.Nel video l’intervista di Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena Ha lasciato l’Ospedale di Baggiovara questa mattina alle 9, Antonietta Berselli, l’anziana che ha perso la vita sabato a seguito dello sch ... tvqui.it

A Modena quattro rom in fuga dai carabinieri, dopo aver ignorato l’alt, hanno provocato lo schianto in cui ha perso la vita Antonietta Berselli, signora di 89 anni. Tra loro c’erano anche due minorenni, che dopo i fatti sono stati rispediti proprio nel campo rom ab x.com

Alessandro Morelli. . A Modena quattro rom in fuga dai carabinieri, dopo aver ignorato l’alt, hanno provocato lo schianto in cui ha perso la vita Antonietta Berselli, signora di 89 anni. Tra loro c’erano anche due minorenni, che dopo i fatti sono stati rispediti propr - facebook.com facebook