Scuola Valditara invia ispettori | polemica per l’uscita a Trieste
Il ministro dell’istruzione ha deciso di inviare ispettori nelle scuole, in seguito a un episodio avvenuto a Trieste. La vicenda riguarda un’uscita scolastica che ha suscitato polemiche pubbliche. Sono emerse domande sulla possibilità di indagare le attività sensoriali svolte durante l’evento e sulla legittimità della pubblicazione di video che mostrano minori. La discussione si concentra ora su chi abbia dato l’autorizzazione a diffondere tali immagini.
? Domande chiave Come possono le attività sensoriali diventare oggetto di indagine ministeriale?. Chi ha autorizzato la pubblicazione dei video che ritraggono i minori?. Perché la politica ha accusato le maestre di lavaggio del cervello?. Quali conseguenze avranno le verifiche di Valditara sull'autonomia della scuola?.? In Breve Progetto approvato dagli organi collegiali di Marostica lo scorso ottobre con consenso famiglie.. Elena Donazzan, Silvio Giovine, Andrea Barabotti e Anna Maria Cisint criticano l'iniziativa.. Marco Bussetti dell'ufficio scolastico regionale conferma la regolarità delle procedure burocratiche interne.. Lorena Fornasir dell'associazione Linea d'ombra nega autorizzazione per video con minori a Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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