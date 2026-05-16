Scuola Valditara invia ispettori | polemica per l’uscita a Trieste

Il ministro dell’istruzione ha deciso di inviare ispettori nelle scuole, in seguito a un episodio avvenuto a Trieste. La vicenda riguarda un’uscita scolastica che ha suscitato polemiche pubbliche. Sono emerse domande sulla possibilità di indagare le attività sensoriali svolte durante l’evento e sulla legittimità della pubblicazione di video che mostrano minori. La discussione si concentra ora su chi abbia dato l’autorizzazione a diffondere tali immagini.

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