Scoperta base logistica del falso 38mila articoli contraffatti sequestrati | ecco di quali brand

Durante un'operazione di polizia è stato sequestrato un magazzino di circa 250 metri quadrati, utilizzato come base logistica per la distribuzione di merce contraffatta. All’interno sono stati trovati circa 38 mila articoli falsificati, appartenenti a diversi marchi noti. L’indagine ha portato al sequestro di questa vasta quantità di prodotti, che erano pronti per essere distribuiti sul mercato. Non sono stati forniti dettagli sulle persone coinvolte o sui brand specifici dei prodotti sequestrati.

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Un magazzino di circa 250 metri quadrati trasformato in una base logistica per la distribuzione di merce contraffatta. L'hanno scoperto i militari della guardia di finanza di Napoli a San Giuseppe Vesuviano, nel Vesuviano, al termine di un'operazione anticontraffazione che ha portato al sequestro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scoperta la base logistica del falso, sequestrati 38mila capi di abbigliamento Sullo stesso argomento Scoperto lo showroom del falso: sequestrati oltre 25 mila articoli contraffattiI capi erano accuratamente suddivisi per tipologia e brand, riportanti marchi di oltre 40 diverse note griffe, quali Gucci, Louis Vuitton, YSL e... Sanremo, blitz in borghese: 83 articoli contraffatti sequestrati? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a individuare i venditori tra la folla? Chi sono i soggetti coinvolti nel blitz nelle zone turistiche?... Napoli, scoperta la base logistica del falso dei clan della Maddalena: sequestrati 38mila articoliUna vasta operazione di contrasto alla contraffazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio snodo logistico del mercato illecito nel Napoletano. I ... cronachedellacampania.it Scoperta una base del falso nel Napoletano, sequestrati oltre 38mila articoli contraffattiIl responsabile è stato denunciato per i reati di detenzione ai fine della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. italpress.com Suggerimenti per l'organizzazione della base all'inizio per mantenere le cose chiare per la rete di treni successiva? reddit