Sanremo blitz in borghese | 83 articoli contraffatti sequestrati

Durante il festival di Sanremo, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento in borghese che ha portato al sequestro di 83 articoli contraffatti. Gli agenti hanno individuato i venditori tra la folla grazie a operazioni di osservazione e controllo mirati nelle zone più frequentate dai turisti. Sono state identificate diverse persone coinvolte nel commercio illegale di prodotti falsificati, che sono state poi sottoposte a verifica e sequestro.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a individuare i venditori tra la folla?. Chi sono i soggetti coinvolti nel blitz nelle zone turistiche?. Quanto costa la sanzione per chi vende merce senza marchi?. Perché la polizia ha scelto di intervenire con agenti in borghese?.? In Breve Sequestrati 83 pezzi tra borse, portafogli e occhiali con valore di 3mila euro.. Tre venditori stranieri fermati in centro durante il fine settimana tra sabato e domenica.. Sanzione amministrativa di 5mila euro per un venditore senza marchi identificabili.. Operazione coordinata dall'unità antiabusivismo per proteggere il commercio regolare di Sanremo.. La polizia locale di Sanremo ha sequestrato 83 articoli contraffatti tra sabato e domenica scorsi, colpendo tre venditori stranieri durante un blitz mirato nelle zone più frequentate dai turisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, blitz in borghese: 83 articoli contraffatti sequestrati Notizie correlate Roma: sequestrati 15.000 articoli contraffatti, denunciate due personeI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito di un piano straordinario di controlli attivato per rafforzare i... Leggi anche: Catania, sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni: denunciato ambulante Una raccolta di contenuti Si parla di: Abusivismo commerciale a Sanremo, blitz della polizia locale: sequestrati 83 articoli contraffatti. Abusivismo commerciale a Sanremo, blitz della polizia locale: sequestrati 83 articoli contraffattiControlli in borghese nel weekend tra centro e aree turistiche: tre venditori fermati, due denunciati e una maxi sanzione da 5mila euro ... riviera24.it Rifiuti, controlli serali della polizia locale: cinque sanzioni in poco più di due oreBlitz in borghese tra via Pietro Agosti, mercato annonario e salita San Bernardo. Rafforzata l’attività contro abbandoni e conferimenti irregolari ... riviera24.it