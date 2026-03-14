Scoperto lo showroom del falso | sequestrati oltre 25 mila articoli contraffatti

I militari della Guardia di finanza di Napoli hanno scoperto uno showroom a San Giorgio a Cremano, dove sono stati sequestrati più di 25 mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti. Quattro persone sono state denunciate nell’ambito dell’intervento. L’operazione ha portato alla confisca di merce illecita, che era esposta e pronta alla vendita.

I capi erano accuratamente suddivisi per tipologia e brand, riportanti marchi di oltre 40 diverse note griffe, quali Gucci, Louis Vuitton, YSL e Fendi, nonché riproduzioni di orologi Rolex, penne Cartier e Mont Blanc I Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato uno “showroom” del falso, sito a San Giorgio a Cremano, sequestrando oltre 25 mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando conseguentemente 4 persone. Le investigazioni svolte dal Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno consentito di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, identificando uno dei “grossisti”, fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio della città di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffattiOltre 6 milioni di articoli tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti, sono stati sequestrati dalla... Leggi anche: Blitz a Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti