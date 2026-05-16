Scoperta azienda agricola allacciata abusivamente alla rete elettrica pubblica | un denunciato

Durante un controllo congiunto tra tecnici dell'Enel e agenti di polizia, è stata individuata un'azienda agricola collegata illegalmente alla rete elettrica pubblica. La verifica ha portato alla denuncia di una persona coinvolta nell'allaccio non autorizzato. L'intervento ha riguardato un'area dedicata all’attività agricola, dove sono stati riscontrati i collegamenti irregolari. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o altre persone coinvolte nell'operazione.

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