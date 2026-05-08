Si allacciano abusivamente alla rete elettrica | Furto da diverse migliaia di euro

I carabinieri di Copparo hanno denunciato alla Procura di Ferrara tre persone, un uomo di 70 anni e una coppia di trentenni, accusate di aver collegato abusivamente delle linee alla rete elettrica. L’indagine, avviata dopo una segnalazione, ha portato alla scoperta di un furto di energia elettrica per un valore di diverse migliaia di euro. Le persone coinvolte sono state identificate e denunciate per furto aggravato in concorso.

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I carabinieri di Copparo, a conclusione di una mirata attività d’indagine scaturita da una segnalazione, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara tre persone, un uomo di 70 anni e una coppia di trentenni, ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica in concorso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Bypassano i contatori di casa e si allacciano abusivamente alla corrente elettrica: due arrestatiI carabinieri della stazione di Misilmeri hanno scoperto, grazie al supporto dei tecnici dell'Enel, che un uomo di 50 anni e una donna di 47 rubavano... Nosate, occupavano abusivamente una corte: denunciati per furto di energia elettricaNosate (Milano), 1 aprile 2026 – Occupavano senza alcuna autorizzazione una corte disabitata a Nosate e per poter “sopravvivere” all’interno... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cabina elettrica, rifugio per gli sbandati: Situazione pericolosa: intervenite subito; Pomigliano: il comune pagava la luce a 326 privati. A Poggioreale decine di allacci abusivi alla rete elettrica: Lo fanno tutti. Arrivano i carabinieriCosì fan tutti. No, non è un remake dell'opera lirica di Wolfgang Amadeus Mozart, curiosamente proprio a Napoli ambientata, bensì la risposta che si sono sentiti dire i carabinieri di Poggioreale ... fanpage.it Allaccio abusivo alla rete idrica e manomissione del contatore: arrestato un 33enneI militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 33 anni, residente nel capoluogo sabino, presunto responsabile dei reati di fur ... rietinvetrina.it Furto allo Stadio del Nuoto: rubati cavi elettrici appena installati Sottratti i cavi montati di recente dall’impresa Ferraro nello stadio con le due piscine olimpioniche da 50 metri Furto nella notte allo stadio del nuoto in costruzione a Taranto per i Giochi del Medite - facebook.com facebook