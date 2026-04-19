Costa Digiano alla scoperta dell' azienda agricola marchigiana che fa riforestazione vino olio miele e salva i cavalli

In una zona collinare vicino a Cingoli, nelle Marche, si trova un’azienda agricola biologica nata da una decisione di cambiare vita. L’azienda si dedica alla produzione di vino, olio e miele, e si occupa anche di attività di riforestazione. Tra le sue iniziative, vi sono interventi per la tutela dei cavalli e il recupero ambientale delle aree circostanti. La realtà si sviluppa nel rispetto delle pratiche biologiche e sostenibili.

Nelle Marche, tra le colline vicino a Cingoli, c’è un’azienda agricola biologica che nasce da una scelta molto precisa: cambiare vita. Si chiama Costa Digiano ed è il progetto di Mirco Lucamarini e Amy Wadman, proprietaria americana che oggi ne racconta la visione. Qui si fa vino, olio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Casa Brecciolosa, il sapone naturale prodotto con olio, miele e cera d’api che fa bene alla salute mentaleTra le attività di cui si occupa il laboratorio di Apicoltura attivato da tempo a Casa per la Vita Brecciolosa di San Marco la Catola, dove gli... Alla scoperta del vino mitico: l’antica cantina che racconta il sapore dell’OlimpoNel cuore dell’antica Grecia, tra i pendii boscosi della Peloponneso, si cela un segreto che sfida il tempo: una cantina sotterranea, scoperta di...