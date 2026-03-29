Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in via Mantova si è verificato un incidente tra due veicoli. Una donna è rimasta incastrata nell’abitacolo di una delle auto coinvolte, che si è fermata tra un palo e un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono state portate in ospedale due persone rimaste ferite nell’incidente.

Paura in via Mantova oggi pomeriggio, 29 marzo, poco dopo le 16. Uno scontro tra due auto ha causato il ferimento di due persone. Più grave una donna (rimasta incastrata dentro la macchina), traumi lievi per l'altra. In via Mantova traffico in tilt: si registrano code in entrambi i sensi di marcia. Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Provesi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco: uno dei due automobilisti, una donna, è infatti rimasta incastrata nell'abitacolo e non riusciva a uscire dall'auto, rimasta incastrata tra un palo e un muro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Scontro in via Mantova, una donna rimane incastrata nell'abitacolo di un'auto finita tra un palo e un muro. Due feriti

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