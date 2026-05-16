Scontri tra ultras chiusa l’inchiesta | venti indagati

Le indagini sugli scontri tra ultras avvenuti lungo l’autostrada A12 tra le tifoserie di Perugia e Lucchese sono state ufficialmente chiuse. Ventidue persone sono state iscritte nel registro degli indagati, con accuse che vanno dalla rissa aggravata al possesso di oggetti atti a offendere. L’episodio, avvenuto lo scorso mese, ha coinvolto gruppi di tifosi che si sono affrontati prima di un incontro di calcio. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e immagini per chiarire l’accaduto.

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Perugia, 16 maggio 2026 – Chiuse le indagini per gli scontri tra ultras di Perugia e Lucchese lungo la A12. Venti le persone indagate, 11 tifosi biancorossi e 9 della squadra toscana. Gli scontri avvennero il 23 febbraio dello scorso anno nei pressi dell’area di servizio Versilia Est. I due gruppi di tifosi si scontrarono a colpi di bastoni e spranghe, dopo essersi incrociati all’uscita dell’area di servizio. I sostenitori del Grifo erano diretti a Chiavari, quelli rossoneri della Lucchese verso Sestri Levante. Il punto di contatto tra i diversi schieramenti si era verificato lungo la corsia di immissione che dall’autogrill porta alla carreggiata di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontri tra ultras, chiusa l’inchiesta: venti indagati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CRONACA. SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO Sullo stesso argomento Scontri prima di Empoli – Carrarese di B, venti Daspo per ultras giallobluFIRENZE – Il questore della provincia di Firenze ha emesso 20 provvedimenti di Daspo, dieci dei quali con durata tra i 2 ed i 4 anni e i restanti con... Scontri tra ultras e polizia dopo Pescara-Spezia: il videoMomenti di tensione fuori dallo Stadio Adriatico di Pescara tra polizia e ultras, al termine del match valido per l'ultima giornata di Serie B tra... Follia ultras in autostrada: indagini chiuse per gli scontri tra Perugia e Lucchese a colpi di spranghe e bastoni ift.tt/ovNISlU ift.tt/tMaWYuB x.com Scontri tra ultras, chiusa l’inchiesta: venti indagatiPerugia, 16 maggio 2026 – Chiuse le indagini per gli scontri tra ultras di Perugia e Lucchese lungo la A12. Venti le persone indagate, 11 tifosi biancorossi e 9 della squadra toscana. Gli scontri avve ... lanazione.it Follia ultras in autostrada: indagini chiuse per gli scontri tra Perugia e Lucchese a colpi di spranghe e bastoniI tafferugli erano avvenuti il 23 febbraio 2025 all'area di servizio Versilia Est sull'A12. Due feriti gravi con lesioni alla testa e alle mani. Venti gli indagati ... perugiatoday.it Gli ultras di Stoccarda attaccano gli ultras del Bayern prima della partita fuori dall'Allianz Arena. La polizia di Monaco riporta che oltre 150 persone sono state fermate. reddit