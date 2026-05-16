Scontri tra ultras chiusa l’inchiesta | venti indagati

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sugli scontri tra ultras avvenuti lungo l’autostrada A12 tra le tifoserie di Perugia e Lucchese sono state ufficialmente chiuse. Ventidue persone sono state iscritte nel registro degli indagati, con accuse che vanno dalla rissa aggravata al possesso di oggetti atti a offendere. L’episodio, avvenuto lo scorso mese, ha coinvolto gruppi di tifosi che si sono affrontati prima di un incontro di calcio. Le forze dell’ordine hanno raccolto testimonianze e immagini per chiarire l’accaduto.

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Perugia, 16 maggio 2026 –  Chiuse le indagini per gli scontri tra ultras di Perugia e Lucchese lungo la A12. Venti le persone indagate, 11 tifosi biancorossi e 9 della squadra toscana. Gli scontri avvennero il 23 febbraio dello scorso anno nei pressi dell’area di servizio Versilia Est. I due gruppi di tifosi si scontrarono a colpi di bastoni e spranghe, dopo essersi incrociati all’uscita dell’area di servizio. I sostenitori del Grifo erano diretti a Chiavari, quelli rossoneri della Lucchese verso Sestri Levante. Il punto di contatto tra i diversi schieramenti si era verificato lungo la corsia di immissione che dall’autogrill porta alla carreggiata di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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