Scontri prima di Empoli – Carrarese di B venti Daspo per ultras gialloblu

Prima della partita tra Empoli e Carrarese, si sono verificati alcuni scontri tra i tifosi delle due squadre. In seguito, le autorità hanno emesso 20 provvedimenti di Daspo nei confronti di ultras gialloblu coinvolti negli incidenti. Dieci di questi provvedimenti hanno una durata tra i due e i quattro anni, mentre gli altri venti sono stati emessi con durate comprese tra i cinque e i sette anni.

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FIRENZE – Il questore della provincia di Firenze ha emesso 20 provvedimenti di Daspo, dieci dei quali con durata tra i 2 ed i 4 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 7 anni nei confronti di 20 tifosi carraresi. I provvedimenti sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti il 28 settembre 2025, ad Empoli, prima dell’incontro di calcio della serie B Empoli – Carrares e, quando un gruppo di 20 ultras carraresi, giunti nel parcheggio riservato agli ospiti dello stadio Castellani, sono scesi dai mezzi e, travisati ed armati di oggetti atti ad offendere, si sono mossi in direzione opposta allo stadio verso il centro cittadino. Solo...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scontri prima di Empoli – Carrarese di B, venti Daspo per ultras gialloblu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Empoli - Carrarese, daspo per 20 ultrasIl questore della provincia di Firenze ha disposto 20 provvedimenti di daspo nei confronti di altrettanti tifosi della Carrarese.