Sciopero scuola il 18 maggio 2026 a rischio lezioni in tutta Italia | lunedì si fermano anche i mezzi
Il prossimo 18 maggio 2026 è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, compresa la scuola. La protesta potrebbe portare alla sospensione delle lezioni in tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, e anche alla fermata dei mezzi pubblici. La giornata di mobilitazione interessa l’intera penisola e si prevede che molte attività siano influenzate dal blocco dei lavoratori. La convocazione mira a manifestare contro alcune modalità di gestione del settore pubblico.
Lezioni a rischio dunque in tutta Italia e in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado lungo la Penisola lunedì 18 maggio per uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati che riguarderà anche il comparto scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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