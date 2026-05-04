Sciopero scuola 6 e 7 maggio | lezioni a rischio in tutta Italia

Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026, le scuole di tutta Italia potrebbero rimanere senza lezioni a causa di uno sciopero indetto da varie sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb. La protesta riguarda il settore scolastico e coinvolge docenti, personale amministrativo e di supporto. L'agitazione si svolge su entrambi i giorni e potrebbe portare alla sospensione delle attività didattiche in molte istituzioni scolastiche del paese.

ROMA – Lezioni a rischio a scuola mercoledì 6 e giovedì 7 maggio 2026. Diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb, hanno indetto uno sciopero. Alla protesta – contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici – aderiscono gli insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. Le prove Invalsi sono uno dei principali bersagli della mobilitazione. Alcune sigle, come Cobas Scuola, le definiscono “inutili e dannose”, invitando apertamente al boicottaggio. La protesta si concentra sul ruolo dei test standardizzati, ritenuti da molti insegnanti poco rappresentativi del reale percorso formativo degli studenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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