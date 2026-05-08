Usb proclama lo sciopero generale in solidarietà alla Global Sumud Flotilla | Per la guerra non esca un chiodo

L’Usb ha annunciato uno sciopero generale in solidarietà ai membri dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, che si sono imbarcati verso Gaza e in alcuni casi sono stati intercettati da Israele. La protesta è prevista come risposta alla situazione di tensione internazionale legata a questa operazione. La mobilitazione mira a sostenere chi partecipa alla missione e a evidenziare l’opposizione alla guerra in corso.

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Uno sciopero in solidarietà agli equipaggi partiti alla volta di Gaza (e in parte intercettati da Israele ). Lo fa sapere l’ Unione sindacale di base, che ha raccolto l’appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla, e ha proclamato uno sciopero generale in programma lunedì 18 maggio. “La guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l’attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione” scrive il sindacato. “Fermiamo il Paese per dire che nessun lavoratore, nessuna lavoratrice, nessuno studente, nessun territorio può essere trascinato dentro questa economia...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usb proclama lo sciopero generale in solidarietà alla Global Sumud Flotilla: “Per la guerra non esca un chiodo” Notizie correlate Global Sumud Flotilla, sit-in nelle Marche: anche ad Ancona il presidio di solidarietàANCONA - Da nord a sud, sono decine i presidi organizzati dai movimenti della società civile che hanno risposto all'appello della Global Sumud... Global Sumud Flotilla e Pax Christi alla marcia per la pace Emmaus-AmendolaGiovani, lavoratori, studenti e famiglie si rimettono in cammino lungo i circa 10 chilometri che separano l’aeroporto militare dalla Comunità Emmaus,... Aggiornamenti e dibattiti **Scioperi: Usb proclama quello generale per il 18 maggio**Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Usb proclama lo sciopero generale per il 18 maggio raccogliendo l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla. Lo comunica l'Unione sindacale di base spiegando che la ... iltempo.it Flotilla, nuova chiamata allo sciopero: Thiago e Saif a casa in 10 giorni, se no blocchiamo tuttoIl messaggio del Calp, il collettivo degli autonomi del porto di Genova, tra le anime più radicate delle piazze e del fronte al sostegno della causa palestinese ... genova.repubblica.it