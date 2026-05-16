Sciopero generale e nazionale si ferma anche la sanità | i servizi nel Ferrarese

Lunedì 18, l’intera giornata, i servizi sanitari pubblici nel territorio di Ferrara resteranno fermi a causa di uno sciopero generale e nazionale proclamato dalle associazioni sindacali Usi e Usb. La direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria e dell’Azienda Usl di Ferrara ha comunicato che tutte le attività saranno sospese durante questa giornata. La manifestazione coinvolge il settore sanitario e interessa sia le strutture ospedaliere che i servizi territoriali.

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