Sciopero generale e nazionale si ferma anche la sanità | i servizi nel Ferrarese
Lunedì 18, l’intera giornata, i servizi sanitari pubblici nel territorio di Ferrara resteranno fermi a causa di uno sciopero generale e nazionale proclamato dalle associazioni sindacali Usi e Usb. La direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria e dell’Azienda Usl di Ferrara ha comunicato che tutte le attività saranno sospese durante questa giornata. La manifestazione coinvolge il settore sanitario e interessa sia le strutture ospedaliere che i servizi territoriali.
Il mondo della sanità si ferma. La direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara comunica che per l’intera giornata di lunedì 18 è stato proclamato dalle associazioni sindacali Usi e Usb lo sciopero generale e nazionale.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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