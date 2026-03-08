Sciopero generale lunedì 9 marzo | disagi per scuola e sanità settimana nera anche per chi viaggia Ecco chi si ferma e quando

Lunedì 9 marzo si svolge uno sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Durante la giornata si registrano disagi nelle scuole e nel settore sanitario, mentre il settore dei trasporti subisce interruzioni e ritardi. La protesta coinvolge diverse categorie di lavoratori e si manifesta su tutto il territorio nazionale, creando disservizi in vari servizi pubblici e privati.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale di 24 ore dei sindacati di base, previsto per lunedì 9. L’agitazione, indetta da Cobas, Cub e Usb, riguarda tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l’intera giornata, ma non coinvolgerà il settore dei trasporti. Per i vigili del fuoco la protesta è invece prevista in forma ridotta, dalle 9 alle 13. Alla mobilitazione si affianca anche lo sciopero proclamato dalla Flc Cgil nei settori della scuola, dell’università e della ricerca, che comprende anche Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica), formazione professionale e scuola non statale. L’iniziativa è legata alla Giornata internazionale dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Open.online

Sciopero 9 marzo 2026: treni, bus, scuola e sanità. Possibili disagi anche in Toscana, chi si ferma

