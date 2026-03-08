Sciopero generale servizi scuole trasporti e ospedali a rischio | chi si ferma

Domani, lunedì 9 marzo, scuole, ospedali, trasporti e servizi pubblici e privati potrebbero fermarsi a causa di uno sciopero generale. Le proteste coinvolgono diverse categorie di lavoratori, che hanno deciso di astenersi dal lavoro per tutta la giornata. Le modalità di adesione e le eventuali variazioni ai servizi dipenderanno dalle singole realtà e dai settori coinvolti.

L'agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati per 24 ore. Per i trasporti saranno garantite le fasce di garanzia. Scuola, sanità, trasporti, servizi pubblici e privati. Domani, lunedì 9 marzo, sarà una giornata di sciopero generale. Tradotto, anche le normali attività non sono assicurate. In Brianza, ad esempio, per l'intera giornata o turno di lavoro di lunedì potranno verificarsi disservizi nella raccolta dei rifiuti, nello spazzamento stradale, nel trasporto cassoni e nell'apertura delle piattaforme ecologiche di Gelsia. Contestualmente, se genitori e alunni rischiano di trovare i cancelli di scuola chiusi, prendere un bus o una metro potrebbe diventare difficile. Lunedì 9 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dalle organizzazioni sindacali SLAI COBAS per il sindacato di classe e USI. Mobilitazione di 24 ore proclamata da diverse sigle sindacali in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Si fermano scuola, università e ricerca con la Flc Cgil.