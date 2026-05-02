Scioperi settimana dal 4 al 10 maggio 2026 le città coinvolte | stop treni bus scuola e taxi

Durante la settimana dal 4 al 10 maggio 2026 sono previste diverse agitazioni sindacali in varie città italiane. Le proteste interesseranno i servizi di trasporto, tra cui treni, autobus e taxi, oltre alle scuole. Sono stati annunciati scioperi di diverse durate che coinvolgeranno più settori pubblici e privati, con l’obiettivo di manifestare richieste e rivendicazioni da parte dei lavoratori. L’elenco completo delle agitazioni è stato reso pubblico dalle organizzazioni sindacali.

Settimana intensa per le agitazioni sindacali dal 4 Maggio 2026 al 10 Maggio 2026, con un fitto calendario che interessa soprattutto i trasporti locali e ferroviari, ma anche scuola, giustizia e servizi. Non è previsto alcuno sciopero generale nazionale, ma il comparto mobilità registra numerose iniziative: fermate negli appalti ferroviari, stop di RFI a Firenze, azioni su Mercitalia a Milano, blocchi e finestre orarie nel TPL a Messina, Potenza, Trento, Napoli ed a Firenze per Autolinee Toscane, oltre ai taxi a Napoli e al settore portuale. Nel pubblico impiego si segnalano presidi e astensioni a Firenze e presso il Ministero della Giustizia a Torino, mentre la scuola vive più giornate di sciopero, anche in concomitanza con le prove Invalsi, con proclamazioni da parte di diverse sigle.🔗 Leggi su Virgilio.it

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