Schlein | Più diritti lgbtq+ abbiamo molto da farci perdonare
Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha espresso la volontà di ottenere il riconoscimento del matrimonio egualitario, affermando che le unioni civili non sono sufficienti. Ha inoltre dichiarato che ci sono questioni legate ai diritti delle persone LGBTQ+ da affrontare e ha detto che ci sono aspetti sui quali si deve chiarire e migliorare. L’annuncio arriva in un momento di discussione pubblica sui diritti civili e le pari opportunità.
Diritti Schlein: «Vogliamo il matrimonio egualitario, il Pd ha molto da farsi perdonare». Concordano M5S e Avs. Magi (+Europa): «Nei primi consigli dei ministri dobbiamo intervenire su questi temi, comprese adozione e gpa». La leader Pd vede il senatore Usa Sanders a Torino: comuni le battaglie su salari, sanità e scuola pubblica, e contro gli autoritarismi (compreso Trump) Diritti Schlein: «Vogliamo il matrimonio egualitario, il Pd ha molto da farsi perdonare». Concordano M5S e Avs. Magi (+Europa): «Nei primi consigli dei ministri dobbiamo intervenire su questi temi, comprese adozione e gpa». La leader Pd vede il senatore Usa Sanders a Torino: comuni le battaglie su salari, sanità e scuola pubblica, e contro gli autoritarismi (compreso Trump) «Vogliamo il matrimonio egualitario, le unioni civili non bastano». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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