Schlein | Più diritti lgbtq+ abbiamo molto da farci perdonare

Durante un intervento pubblico, un rappresentante politico ha espresso la volontà di ottenere il riconoscimento del matrimonio egualitario, affermando che le unioni civili non sono sufficienti. Ha inoltre dichiarato che ci sono questioni legate ai diritti delle persone LGBTQ+ da affrontare e ha detto che ci sono aspetti sui quali si deve chiarire e migliorare. L’annuncio arriva in un momento di discussione pubblica sui diritti civili e le pari opportunità.

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