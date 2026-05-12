Il 15 maggio alle 21:30 al cinema Anteo di Milano si terrà l’anteprima del film Lo Sguardo Misterioso del Fenicottero di Diego Céspedes. In questa occasione sarà presentata anche la 40ª edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, che si svolgerà dal 17 al 20 settembre 2026. Il primo film LGBTQ+ risale al 1919 e, dopo più di un secolo, i diritti delle persone appartenenti a questa comunità continuano a essere oggetto di discussione.

Il 15 maggio (ore 21 e 30) al cinema Anteo di Milano, in occasione della proiezione in anteprima del film Lo Sguardo Misterioso del Fenicottero di Diego Céspedes verrà presentata la 40esima edizione del MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer (17- 20 settembre 2026). Sono passati 107 anni da quando, nel lontano 1919, usciva il primo film, nell’intera storia del cinema, che affrontava il tema di chi non si riconosceva nell’eterosessualità tout court. Titolo: Anders als die Andern, in italiano Diversi dagli altri. Fra l’altro, l’attore Conrad Veidt interpretò per la prima volta sugli schermi il ruolo di un omosessuale....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Diversi dagli altri’, il primo film Lgbtq+ risale al 1919. Dopo più di un secolo, a diritti siamo messi ancora male

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