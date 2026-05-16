Schlein al Salone del Libro | appello al governo per la Fao di Martina

Durante la partecipazione al Salone del Libro, il leader di un partito politico ha rivolto un appello al governo affinché sostenga la candidatura di un rappresentante nazionale alla direzione della Fao. La discussione si è concentrata sui possibili effetti di questa nomina sulla sicurezza alimentare in Europa e sul ruolo che il governo può svolgere nel favorire l’esito positivo di questa candidatura internazionale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni concrete o risposte da parte delle istituzioni coinvolte.

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