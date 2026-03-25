Disastro in autostrada schianto mortale | oltre 7 chilometri di coda Traffico paralizzato

Un incidente mortale in autostrada ha provocato un blocco del traffico di oltre sette chilometri, con conseguente coda che ha coinvolto uno dei punti nevralgici della rete stradale nazionale. La collisione si è verificata questa mattina, interrompendo la circolazione e creando disagi diffusi tra gli automobilisti in transito. Al momento, sono in corso le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza.

Schianto in autostrada, c’è un vittima: 7 chilometri di coda Una mattinata iniziata come tante altre si è trasformata improvvisamente in un incubo lungo uno dei principali snodi della viabilità italiana. Il traffico scorreva regolarmente, almeno fino a quando un violento impatto ha spezzato la normalità, generando paura e caos tra gli automobilisti in transito. Le prime segnalazioni parlavano di un grave incidente tra mezzi pesanti, ma la portata reale della tragedia si è delineata solo con il passare dei minuti. >> E Eleonora Daniele continua con le lacrime agli occhi in diretta: “Scusatemi”. Il pubblico silenzioso e commosso Sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi, con ambulanze, forze dell’ordine e personale specializzato chiamati a intervenire in una situazione che appariva fin da subito critica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Tragedia sulla statale, ci sono morti: lo schianto è stato devastante. Chilometri di coda e traffico paralizzatoUn grave incidente stradale ha segnato la mattinata di venerdì 13 marzo lungo la SS148 Pontina.

Schianto in autostrada, traffico in tilt: code di oltre 4 chilometriDisagi questa mattina sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto al chilometro 733.

Stradella, incidente in autostrada: muore un 48enne alla guida di un furgone, traffico in tilt

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Disastro in autostrada schianto mortale...

Discussioni sull' argomento Incidente in autostrada, schianto tra due auto sul nodo tra la A4 e la A28: ci sono dei feriti. Traffico sull'intero tratto; Incidente in autostrada, chiuso poi riaperto l’ingresso per l’A11 a Firenze; Incidente sull'autostrada oggi, maxi tamponamento a catena in galleria A20; Grave incidente su una statale nel Milanese: ragazzino di 17 anni portato via in elisoccorso.

MEDIO ORIENTE | Sanchez: "La guerra in Medio Oriente è molto peggiore del conflitto in Iraq". Il premier spagnolo al Congresso: "Disastro molto peggiore con impatto più ampio. Da 40 anni l'Iran prepara una guerra come questa" #ANSA - facebook.com facebook

Per Pedro Sanchez la guerra in Iran "è un disastro assoluto". x.com