Undici fiorettisti italiani sono entrati nel tabellone principale del Grand Prix di Lima, una competizione internazionale di scherma. Durante le qualificazioni, l’Italia ha avuto ottimi risultati, sfiorando l’en plein con quasi tutti i rappresentanti che sono riusciti a superare la fase preliminare. La gara si svolge nella capitale peruviana e vede in campo atleti provenienti da diverse nazioni.

L’Italia sfiora l’en plein nella qualificazioni del Grand Prix di fioretto maschile a Lima. Saranno undici gli azzurri presenti nel tabellone principale e quattro di loro (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi) erano già ammessi di diritto grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. Dopo la fase a gironi hanno staccato il biglietto per il tabellone principale Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Davide Filippi, con i primi due che sono riusciti a fare percorso netto (sei vittorie in sei assalti) e con Filippi che invece ha subito una sola sconfitta. Ad aggiungersi alla pattuglia azzurra sono stati poi Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli, che hanno superato gli assalti preliminari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, undici fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di Lima

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