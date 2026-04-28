Prove generali di playoff | la Salernitana prenota l' amichevole all' Arechi
La Salernitana ha programmato un’amichevole di prova all’Arechi in vista dei playoff. La squadra si sta preparando con allenamenti condotti dall’allenatore Serse Cosmi, che fornirà indicazioni e istruzioni durante il percorso di avvicinamento alla fase finale. La lunga attesa dei playoff, più breve rispetto a quella di altre squadre di secondo livello, sarà gestita attraverso questa preparazione. La partita amichevole rappresenta un passo importante nel percorso di avvicinamento alla competizione ufficiale.
La lunga attesa dei playoff - però meno lunga del Catania e delle altre seconde che entreranno in ballo nel secondo turno nazionale - sarà gestita dall'allenatore della Salernitana, Serse Cosmi attraverso continui input che lancerà alla squadra, durante questo percorso di preparazione. Non fa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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