Nelle campagne del Tavoliere, sono state trovate numerose auto rubate nascoste tra i campi, mentre alcuni incendi hanno distrutto ampie aree di mandorleti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come i ladri siano riusciti a occultare così tante vetture senza essere scoperti. Contestualmente, sono stati riscontrati sversamenti di sostanze tossiche tra le piante di mandorlo, che stanno provocando danni alle colture. Nessuna persona è ancora stata arrestata o identificata in modo ufficiale.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a nascondere decine di auto nei campi?. Quali sostanze tossiche stanno avvelenando i mandorleti di Orta Nova?. Chi sono i responsabili dietro lo smaltimento illegale dei veicoli rubati?. Come possono i comuni limitrofi evitare che queste zone diventino zone franche?.? In Breve Dieci carcasse di auto abbandonate nel torrente Carapelle tra Carapelle e Cerignola.. Trenta alberi di mandorlo distrutti dai roghi nel terreno agricolo di Orta Nova.. Richiesta di tavolo operativo tra Carapelle, Orta Nova, Cerignola, forze dell'ordine e Arpa Puglia.. Contaminazione chimica del suolo e rischio incendi per le colture del Tavoliere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scempio nel Tavoliere: auto rubate e roghi distruggono i mandorleti

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