Auto rubate cannibalizzate bruciate e abbandonate tra uliveti e torrenti del Tavoliere

Da foggiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, tra i territori di Carapelle e Orta Nova, al confine con Cerignola, è stata trovata una vasta area in cui sono state abbandonate auto rubate, smontate per pezzi, incendiate e lasciate tra uliveti e torrenti. La scoperta è avvenuta in modo casuale, e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La presenza di veicoli in stato di abbandono e danneggiati si estende su un’area di diversi ettari, creando un quadro di degrado ambientale.

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Una discarica abusiva di auto rubate, cannibalizzate e incendiate è stata scoperta questa mattina tra i territori di Carapelle e Orta Nova, al confine con Cerignola. A documentarla sono stati gli ispettori ambientali territoriali forestali Civilis, durante un servizio volontario di pattuglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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