Auto rubate cannibalizzate bruciate e abbandonate tra uliveti e torrenti del Tavoliere

Questa mattina, tra i territori di Carapelle e Orta Nova, al confine con Cerignola, è stata trovata una vasta area in cui sono state abbandonate auto rubate, smontate per pezzi, incendiate e lasciate tra uliveti e torrenti. La scoperta è avvenuta in modo casuale, e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La presenza di veicoli in stato di abbandono e danneggiati si estende su un’area di diversi ettari, creando un quadro di degrado ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui