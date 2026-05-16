Auto rubate cannibalizzate bruciate e abbandonate tra uliveti e torrenti del Tavoliere
Questa mattina, tra i territori di Carapelle e Orta Nova, al confine con Cerignola, è stata trovata una vasta area in cui sono state abbandonate auto rubate, smontate per pezzi, incendiate e lasciate tra uliveti e torrenti. La scoperta è avvenuta in modo casuale, e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. La presenza di veicoli in stato di abbandono e danneggiati si estende su un’area di diversi ettari, creando un quadro di degrado ambientale.
Una discarica abusiva di auto rubate, cannibalizzate e incendiate è stata scoperta questa mattina tra i territori di Carapelle e Orta Nova, al confine con Cerignola. A documentarla sono stati gli ispettori ambientali territoriali forestali Civilis, durante un servizio volontario di pattuglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre due auto rubate ritrovate a Roma (Fiat 500 e Fiat Panda) in zona Roma 70 e Tuscolana.
Sullo stesso argomento
Brindisi, il caso del ritrovamento di 8 auto cannibalizzate: i mezzi scoperti in aperta campagnaOtto vetture rubate e cannibalizzate, un fucile smontato e 90 cartucce sono stati rinvenuti e sequestrati dalle Volanti della Questura di Brindisi...
Auto cannibalizzate, fucile e munizioni: nuove scoperte nelle campagne brindisineOltre ai resti di otto veicoli rubati, le forze dell'ordine, nei pressi del rione Sant'Elia, hanno recuperato anche decine di cartucce e un fucile,...
Decine di carcasse di auto rubate, cannibalizzate e incendiate nel FoggianoSono state trovate fra Carapelle ed Orta Nova. Così si brucia la campagna, si avvelena la terra e si fa un danno irreparabile ... rainews.it
Auto 'cannibalizzate', condannati i TainoAl padre Paolo 5 anni e 1 mese, al figlio Filippo 9 anni e 6 mesi, all'altro figlio Pietro 8 anni e 9 mesi. Lo sfogo del capofamiglia: Hanno fatto il processo non alle persone, ma al cognome che port ... laprovinciacr.it