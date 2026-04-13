Lunedì 13 aprile la cerimonia del premio Poesia a Napoli al Caffè Gambrinus

Lunedì 13 aprile alle 16.30 si svolgerà al Gran Caffè Gambrinus la cerimonia del Premio Poesia a Napoli. L’evento si terrà nel locale storico e vedrà la consegna del riconoscimento a diversi partecipanti. La premiazione si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico presente nel locale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui vincitori o sul programma della giornata.

Lunedì 13 aprile si terrà al Gran Caffè Gambrinus, alle ore 16.30, la cerimonia del Premio POESIA A NAPOLI. Nell’occasione sarà presentato il volume antologico che raccoglie i lavori dei finalisti dell’edizione 2024-2025, edito, come i precedenti, da Guida Editori; saranno proclamati e premiati i vincitori e i menzionati delle due sezioni dedicate alla poesia in lingua italiana e a quella in lingua napoletana, nonché il vincitore di un premio speciale alla carriera; verrà presentato, infine, il bando della settima edizione 2026. Il premio è promosso e sostenuto dalla Fondazione Guida alla Cultura con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lunedì 13 aprile la cerimonia del premio “Poesia a Napoli” al Caffè Gambrinus Premio Battistelli: cerimonia di premiazione del concorso di poesia ineditaA Pescara il prossimo 1° febbraio si terrà la premiazione della prima edizione del premio Battistelli dedicato alla poesia inedita. Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”CATTOLICA – Sabato 11 aprile, alle ore 20, presso il Teatro della Regina di Cattolica (Rimini), si terrà la cerimonia di premiazione del XVIII Premio...