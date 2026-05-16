Scavalca il cancello del mercato e atterra sui cocci di vetro | 13enne ferito

Un ragazzo di 13 anni si è ferito a una gamba dopo aver scavalcato il cancello di un'area mercato chiusa al pubblico. L'incidente è avvenuto nel corso di un tentativo di entrare nell'area dove si svolgeva una fiera, chiusa dal Comune per impedire l'accesso a veicoli. Durante l'operazione, il giovane è caduto sui cocci di vetro presenti sul terreno, riportando ferite alla gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza al ragazzo.

Scavalca i cancelli dell'area mercato e si ferisce ad una gamba. È quanto accaduto a un 13enne di Marcianise che si è infortunato per accedere all'area dove si svolge la fiera, chiusa dal Comune per evitare l'intrusione di auto e moto. Da quanto si apprende, il ragazzino sarebbe caduto su del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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