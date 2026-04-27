Un giovane di 14 anni è stato vittima di un'aggressione con cocci di vetro in zona Quarto Oggiaro, nei pressi della stazione del quartiere. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e il ragazzo è stato trasportato in ospedale con condizioni considerate gravi. La dinamica e le motivazioni dell'episodio sono ancora da chiarire. La polizia sta svolgendo indagini per identificare eventuali responsabili.

Vicino alla stazione del quartiere Quarto Oggiaro, un ragazzo di 14 anni sarebbe stato aggredito con cocci di vetro. Il ragazzo si trova in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita Una serata normale è stata bruscamente interrotta da una tragica aggressione.Un ragazzo di 14 anniitaliano, di origini egiziane,sarebbe stato aggredito da quella che inizialmente sembrata un’arma da taglio, poi rivelatisi cocci di vetro, nel quartiere Quarto Oggiaro di Milano. Secondo quanto ricostruito, la presunta aggressione sarebbe avvenuta in via Carlo Amoretti vicino alla stazione del quartiere. Dopo l’evento, i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente ed è stato trasportatoin codice rosso all’ospedale Niguarda.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 14enne aggredito a Quarto Oggiaro con cocci di vetro: è grave

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