Scatta il piano per mettere in sicurezza il fiume Tanagro

È stato avviato un intervento di risanamento ambientale lungo il fiume Tanagro, che attraversa il territorio di Sassano nel Salernitano. Per questo intervento è stato destinato un milione di euro, finalizzato alla messa in sicurezza del corso d’acqua. L’obiettivo è intervenire per migliorare le condizioni ambientali del fiume e tutelare l’area circostante. Il progetto prevede diverse azioni di intervento nel corso d’acqua e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre i rischi e preservare il territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un milione di euro per il risanamento ambientale del fiume Tanagro a Sassano, nel Salernitano, corso d’acqua che attraversa il territorio del Vallo di Diano. Sono partiti i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di sistemazione idraulica del tratto del Calore-Tanagro, intervento ritenuto strategico per la messa in sicurezza di una delle aree più delicate dell’asta fluviale. L’opera, finanziata dalla Regione Campania, è realizzata dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro presieduto da Beniamino Curcio e prevede la rimozione dei sedimenti accumulati nella vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini, con la riprofilatura dell’alveo fino al Ponte Fornino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scatta il piano per mettere in sicurezza il fiume Tanagro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRATTATIVA STATO-MAFIA: il faldone che brucia ancora Sullo stesso argomento Litorale laziale: scatta il piano sicurezza per l’estateIl prefetto Sergio Pomponio ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nella mattinata di giovedì 16 aprile, con... Vallo di Diano, auto finisce nel fiume Tanagro: 23enne salvato da agente fuori servizioMomenti di forte tensione nella notte nel Vallo di Diano, dove un’auto è finita nel fiume Tanagro nel tratto di via Campigliole compreso tra Sala... Roma, scatta il piano sicurezza per il derby Roma-Lazio e la finale degli Internazionali #SkySport #SkySerieA x.com Scatta il piano per mettere in sicurezza il fiume Tanagrodichiara il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Corrado Matera -. (ANSA) ... ansa.it Trenitalia: lavori sulla Messina-Catania-Siracusa, scatta il piano bus nei fine settimana di maggioInterventi tecnici alla stazione di Acireale e nella tratta Taormina-Letojanni comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria per tre weekend consecutivi a partire dal prossimo ... gazzettadelsud.it