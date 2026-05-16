Scatta il piano per mettere in sicurezza il fiume Tanagro

Da anteprima24.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un intervento di risanamento ambientale lungo il fiume Tanagro, che attraversa il territorio di Sassano nel Salernitano. Per questo intervento è stato destinato un milione di euro, finalizzato alla messa in sicurezza del corso d’acqua. L’obiettivo è intervenire per migliorare le condizioni ambientali del fiume e tutelare l’area circostante. Il progetto prevede diverse azioni di intervento nel corso d’acqua e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre i rischi e preservare il territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un milione di euro per il risanamento ambientale del fiume Tanagro a Sassano, nel Salernitano, corso d’acqua che attraversa il territorio del Vallo di Diano. Sono partiti i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di sistemazione idraulica del tratto del Calore-Tanagro, intervento ritenuto strategico per la messa in sicurezza di una delle aree più delicate dell’asta fluviale. L’opera, finanziata dalla Regione Campania, è realizzata dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro presieduto da Beniamino Curcio e prevede la rimozione dei sedimenti accumulati nella vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini, con la riprofilatura dell’alveo fino al Ponte Fornino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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