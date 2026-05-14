Nella partita dei playoff, l’Scandone Avellino ha vinto contro Cagliari con il punteggio di 99-66 al PalaDelMauro. La squadra di Dell’Imperio ha mostrato una difesa efficace nel bloccare gli attacchi avversari, mantenendo alta la pressione per tutta la partita. Cinque giocatori di Avellino hanno concluso con doppia cifra, contribuendo alla vittoria e dimostrando un forte equilibrio nel gioco.

? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Dell’Imperio a bloccare Cagliari?. Chi sono i protagonisti che hanno garantito cinque doppie cifre?. Quale tattica ha permesso a Gay di servire dieci assist?. Come potrà l'Avellino chiudere la serie già in Sardegna?.? In Breve Kmetic 19 punti e Gay 10 assist guidano la prestazione collettiva irpina.. Vitale e Donda segnano rispettivamente 17 e 17 punti nel PalaDelMauro.. Ragusa 14 punti e Stefanini 10 punti contribuiscono al vantaggio del primo tempo.. Potì e Picciau segnano 14 e 10 punti per l'Esperia Cagliari.. La Scandone Avellino ha travolto l’Esperia Cagliari con un netto 99-66 al PalaDelMauro, schiacciando le speranze sarde e portandosi in vantaggio nella serie dei quarti di finale playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, Scandone Avellino schiaccia Cagliari: 99-66 al PalaDelMauro

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