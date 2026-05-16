Bambini scalzi bendati e bagnati per imparare a fare i migranti | il video choc

Da iltempo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole di Firenze, un progetto chiamato Migrazioni ha coinvolto i bambini in attività che prevedevano di essere scalzi, bendati e bagnati, con l’obiettivo di far loro sperimentare le difficoltà dei migranti. In pochi mesi, sono state diffuse immagini e video che mostrano i minori partecipare a queste pratiche, suscitando reazioni di sconcerto e preoccupazione tra genitori, insegnanti e associazioni. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla scelta delle metodologie didattiche utilizzate nel progetto.

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 In pochi mesi, si è passati dal progetto Migrazioni avviato nelle scuole di Firenze per «sensibilizzare gli studenti a una positiva percezione del fenomeno migratorio» alle scolaresche che, a Trieste, accolgono e offrono pasti agli immigrati, arrivati in Italia clandestinamente percorrendo la rotta balcanica. «Piazza della Libertà, chiamata anche piazza del mondo, è stata oggi inaugurata dai piccoli alunni e alunne di Marostica», scrive sui social Lorena Fornasir dell'associazione Linea d'Ombra, spiegando: «Avevano prima fatto un percorso con la loro insegnante e sono giunti preparati, interessati, desiderosi di partecipare alla distribuzione del pasto serale e dei calzini che ognuno di loro ha portato in dono ai ragazzi migranti». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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