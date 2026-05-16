Sauris brava e bella | è premiata per il turismo sostenibile

Domani alle 18 si terrà alla Sala Gradoni-Kursaal la cerimonia di consegna del premio che certifica Sauris come destinazione turistica sostenibile. Il riconoscimento è stato assegnato dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e riguarda il piccolo borgo montano. La premiazione riguarda l'assegnazione di un attestato ufficiale che attesta la compatibilità delle pratiche turistiche adottate dal comune con gli standard di sostenibilità stabiliti a livello internazionale.

Sarà consegnata domani l'ambito premio che certifica Sauris come destinazione “sostenibile”. Il piccolo borgo montano ha ricevuto il riconoscimento da Gstc -Global Sustainable Tourism Council, e la cerimonia di consegna sarò domani, domenica 17 maggio 2026, alle ore 18 alla Ssala Gradoni-Kursaal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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