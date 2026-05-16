Sauris brava e bella | è premiata per il turismo sostenibile

Da udinetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 18 si terrà alla Sala Gradoni-Kursaal la cerimonia di consegna del premio che certifica Sauris come destinazione turistica sostenibile. Il riconoscimento è stato assegnato dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e riguarda il piccolo borgo montano. La premiazione riguarda l'assegnazione di un attestato ufficiale che attesta la compatibilità delle pratiche turistiche adottate dal comune con gli standard di sostenibilità stabiliti a livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sarà consegnata domani l'ambito premio che certifica Sauris come destinazione “sostenibile”. Il piccolo borgo montano ha ricevuto il riconoscimento da Gstc -Global Sustainable Tourism Council, e la cerimonia di consegna sarò domani, domenica 17 maggio 2026, alle ore 18 alla Ssala Gradoni-Kursaal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Santarcangelo premiata per lo sviluppo sostenibile

C’è il via libera al nuovo Pgt: "Bovisio più bella e sostenibile"Il consiglio comunale ha adottato il nuovo Piano di governo del territorio, lo strumento che orienterà le scelte urbanistiche, ambientali ed...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web