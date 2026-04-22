Nei giorni scorsi, Santarcangelo ha ricevuto un riconoscimento nazionale dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) durante la Settimana della Bioarchitettura. La premiazione è avvenuta in presenza dell’amministrazione comunale e di una classe dell’istituto superiore 'Molari'. La consegna del premio riguarda l’impegno della città e di alcuni studenti per promuovere pratiche sostenibili e tutela ambientale.

Santarcangelo sale in cattedra per la sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi, l’amministrazione e la classe 3N dell’istituto ’Molari’ sono stati insigniti del premio nazionale dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), durante la Settimana della Bioarchitettura. Il riconoscimento celebra ’È futuro presente’, il percorso partecipativo avviato sul nuovo piano urbanistico generale che ha coinvolto ragazzi e ragazze del ’Molari’ e i tecnici del Comune. Il progetto, curato con l’architetta Elena Farnè, ha trasformato gli studenti in veri ’pianificatori’: dopo passeggiate esplorative per osservare gli spazi pubblici, i ragazzi hanno elaborato le loro proposte per la città, presentandole poi un mese fa nella sala del consiglio comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo premiata per lo sviluppo sostenibile

Notizie correlate

Piano cinese per lo sviluppo rurale: investimenti in infrastrutture e agricoltura sostenibileLa Cina ha ufficialmente presentato un ambizioso piano di rilancio per le aree rurali, con un strategico su infrastrutture moderne, sviluppo agricolo...

Ambiente: lanciato il premio FVGreen 2026 per lo sviluppo sostenibileL'assessore ha effettuato i primi sopralluoghi ai progetti vincitori dell'edizione 2025 dell'iniziativa.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Santarcangelo premiata per lo sviluppo sostenibile; Folla e musica per DiscoBorgo: boom di presenze nel cuore di Santarcangelo.

Santarcangelo premiata per lo sviluppo sostenibileSantarcangelo sale in cattedra per la sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi, l’amministrazione e la classe 3N dell’istituto ’Molari’ sono stati insigniti del premio nazionale dell’Agenzia per ... ilrestodelcarlino.it

Santarcangelo, impegno energetico e climatico: AESS premia il Comune e l’Istituto MolariSantarcangelo sempre più green e sostenibile. Nei giorni scorsi gli insegnanti, gli studenti e le studentesse della classe 3N dell’istituto Molari e ... chiamamicitta.it

Santarcangelo. All’Amministrazione comunale e al Molari il premio nazionale AESS per l’impegno in ambito energetico e climatico facebook