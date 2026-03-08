Bologna-Verona il pronostico | ultima chiamata per l' Europa e per la salvezza

Bologna e Verona si preparano a sfidarsi in una partita decisiva per la corsa europea e la salvezza. La squadra di Vincenzo Italiano cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica, mentre i gialloblù cercano di evitare la retrocessione. La sfida si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere un risultato che possa influenzare il loro futuro nel campionato.

La squadra di Vincenzo Italiano rincorre un piazzamento per una coppa l'anno prossimo, i gialloblù invece hanno pochissime chance per restare in Serie A La necessità di vincere è praticamente uguale, per Bologna e Verona, ma per motivi radicalmente diversi. I rossoblù sono reduci da tre successi di fila e sono a 8 punti dalla Juventus che al sesto posto rappresenta l'ultimo piazzamento utile per una qualificazione europea. D'altro canto, la squadra di Paolo Sammarco ha infilato tre sconfitte consecutive ed è a nove lunghezze dalla salvezza, quando mancano undici giornate alla fine. Per entrambe non c'è tempo da perdere. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Verona, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Dall'Ara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

