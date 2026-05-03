Berardi e Laurienté stendono il Milan Sassuolo vince per 2-0

Il Sassuolo ha battuto il Milan per 2-0 in una partita giocata in casa. La squadra di casa ha segnato due gol, impedendo ai rossoneri di ottenere punti e mantenere la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è svolta a Reggio Emilia, con i gol di Berardi e Laurienté che hanno deciso l’esito dell’incontro. Il risultato ha influenzato le posizioni in classifica di entrambe le squadre.

REGGIO EMILIA - Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5' e Laurienté al 47', intervallate dall'espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi. Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurienté, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Berardi e Laurienté stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0 Notizie correlate Un brutto Milan battuto 2-0 dal Sassuolo: Berardi e Laurienté rallentano la corsa Champions dei rossoneriReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Con un gol per tempo, il Sassuolo si conferma “bestia nera” del Milan, il quale esce dal Mapei Stadium – teatro della... Sassuolo-Milan 2-0: raddoppio di Laurienté per i neroverdi | Serie A NewsIl Milan di Massimiliano Allegri subisce il raddoppio contro il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita della 35^ giornata della Serie A... Contenuti di approfondimento Milan, brusca frenata Champions: Berardi e Laurienté stendono la squadra di AllegriBrusca frenata per il Milan di Massimiliano Allegri nella corsa verso la prossima Champions League: la decidono Berardi e Laurienté ... gonfialarete.com Il Sassuolo batte il Milan 2-0: Berardi e Laurienté stendono i rossoneri, il secondo posto si allontanaTomori espulso dopo 24', i rossoneri già sotto di un gol si arrendono al raddoppio di Laurienté. Il Napoli allunga a +3 nella lotta per il secondo posto ... corriere.it