Berardi e Laurientè stendono il Milan Sassuolo vince per 2-0

Il Sassuolo ha battuto il Milan per 2-0 in una partita giocata in casa. Durante l'incontro, i gol sono stati segnati da Berardi e Laurientè. Il risultato ha portato alla sconfitta dei rossoneri, che continuano a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è svolta a Reggio Emilia, con il Milan che ha cercato di reagire senza riuscirci.

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5? e Laurientè al 47?, intervallate dall'espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi. Il Sassuolo sblocca il parziale con il pallone perso nella propria trequarti da Jashari e girato da Thorstvedt a Laurientè, così per Berardi che col mancino a giro batte Maignan. Milan subito colpito e che poco dopo rischia di subire anche il raddoppio, sulla fuga di Nzola che impegna Maignan in tuffo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0 Notizie correlate Berardi e Laurienté stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0REGGIO EMILIA - Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione... Un brutto Milan battuto 2-0 dal Sassuolo: Berardi e Laurienté rallentano la corsa Champions dei rossoneriReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Con un gol per tempo, il Sassuolo si conferma “bestia nera” del Milan, il quale esce dal Mapei Stadium – teatro della... Approfondimenti e contenuti Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la ... iltempo.it SERIE A - Sassuolo-Milan 2-0, decisivi i gol di Berardi e LaurientèNella trentacinquesima giornata di Serie A il Sassuolo si conferma bestia nera del Milan, rossoneri ko 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Pronti via e dopo cinque minuti i neroverdi sbloccano la g ... napolimagazine.com