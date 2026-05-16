Sassoferrato | musica e tradizioni al Bar del Castello

A Sassoferrato, il Bar del Castello ospiterà prossimamente un evento dedicato alla musica e alle tradizioni locali. Durante l'iniziativa, alcuni musicisti si esibiranno nel centro storico, offrendo un intrattenimento dal vivo. L'evento prevede anche un momento di aperitivo, in cui si combineranno musica acustica e narrazione, creando un'atmosfera coinvolgente. L'appuntamento si inserisce nella volontà di valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città.

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