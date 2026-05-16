Sassoferrato | musica e tradizioni al Bar del Castello
A Sassoferrato, il Bar del Castello ospiterà prossimamente un evento dedicato alla musica e alle tradizioni locali. Durante l'iniziativa, alcuni musicisti si esibiranno nel centro storico, offrendo un intrattenimento dal vivo. L'evento prevede anche un momento di aperitivo, in cui si combineranno musica acustica e narrazione, creando un'atmosfera coinvolgente. L'appuntamento si inserisce nella volontà di valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città.
? Domande chiave Chi sono i musicisti che animeranno il cuore medievale di Sassoferrato?. Come si uniscono la musica acustica e la narrazione durante l'aperitivo?. Perché questo evento punta a valorizzare l'entroterra marchigiano oltre la costa?. Quali sono i prossimi passi del tour BeatleSenigallia verso l'estate?.? In Breve Trio musicale composto da Paolo Fornaroli, Matteo Pirani e Paolo Molinelli. Aperitivo acustico con voce narrante presso Piazza Matteotti 11. Strategia BeatleSenigallia per valorizzare l'entroterra marchigiano e i borghi storici. Prenotazioni per l'evento del 17 maggio tramite numero 0732-041842. Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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