‘BeatleSenigallia at the Castle’ | le meravigliose canzoni dei Beatles al ‘Bar del Castello’ di Sassoferrato

L'evento si è svolto al ‘Bar del Castello’ di Sassoferrato, dove si è tenuto un concerto dedicato alle canzoni dei Beatles. L'iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti primaverili organizzati da BeatleSenigallia e si svolge nel territorio delle Marche. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico locale e a valorizzare le attività presenti nella zona. La serata ha visto l'esibizione di musica dal vivo con brani del celebre quartetto di Liverpool.

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