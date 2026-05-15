‘BeatleSenigallia at the Castle’ | le meravigliose canzoni dei Beatles al ‘Bar del Castello’ di Sassoferrato

Da anconatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento si è svolto al ‘Bar del Castello’ di Sassoferrato, dove si è tenuto un concerto dedicato alle canzoni dei Beatles. L'iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti primaverili organizzati da BeatleSenigallia e si svolge nel territorio delle Marche. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico locale e a valorizzare le attività presenti nella zona. La serata ha visto l'esibizione di musica dal vivo con brani del celebre quartetto di Liverpool.

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BeatleSenigallia prosegue i suoi eventi primaverili facendo tappa a Sassoferrato, al ‘Bar del Castello’, continuando il suo peregrinare per coinvolgere e valorizzare le eccellenze presenti nel meraviglioso entroterra delle Marche. Domenica 17.05.2026 ore 19.00: nella splendida cornice del ‘Bar. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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