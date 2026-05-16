Roma-Lazio Sarri sarà regolarmente in panchina | cosa gli ha fatto cambiare idea

Nel prossimo weekend si svolgerà il derby tra Roma e Lazio, due squadre che si sfideranno in un match molto atteso. Dopo le polemiche che avevano coinvolto l’allenatore della Lazio riguardo alla sua presenza in panchina, è stato deciso che sarà regolarmente in campo. La scelta di Sarri di non ritrattare la propria posizione è arrivata dopo alcune valutazioni, lasciando invariata la sua presenza in panchina durante la partita.

Si avvicina un altro weekend di Serie A da brividi: la scelta di Maurizio Sarri in vista del derby contro la Roma e dopo le polemiche Maurizio Sarri cambia idea, ma non ritratta. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, il tecnico della Lazio aveva lanciato un ultimatum. Se la Lega Serie A avesse confermato il derby contro la Roma alla domenica delle 12:00, lui non si sarebbe seduto in panchina. Una protesta forte contro una scelta di calendario giudicata irrispettosa verso una squadra reduce da un impegno infrasettimanale e soprattutto a un orario che non è mai andato a genio al toscano. Poi, però, la scelta è stata confermata e Sarri ha dovuto prenderne atto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Roma-Lazio: Maurizio Sarri ha deciso cosa fare domani, il retroscena.

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