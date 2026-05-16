Sardegna ristoratore denuncia | Chiesti 500 euro per il volo di mia moglie

Un ristoratore in Sardegna ha presentato una denuncia dopo aver scoperto di dover pagare 500 euro per il volo di sua moglie, una cifra che inizialmente non era stata comunicata. Secondo quanto riferito, le condizioni della tariffa sono cambiate dopo l'acquisto, con il servizio clienti che avrebbe modificato i termini originari. La vicenda ha portato alla luce come una tariffa apparentemente agevolata possa trasformarsi in una spesa imprevista, sollevando dubbi sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

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