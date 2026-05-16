Sardegna ristoratore denuncia | Chiesti 500 euro per il volo di mia moglie
Un ristoratore in Sardegna ha presentato una denuncia dopo aver scoperto di dover pagare 500 euro per il volo di sua moglie, una cifra che inizialmente non era stata comunicata. Secondo quanto riferito, le condizioni della tariffa sono cambiate dopo l'acquisto, con il servizio clienti che avrebbe modificato i termini originari. La vicenda ha portato alla luce come una tariffa apparentemente agevolata possa trasformarsi in una spesa imprevista, sollevando dubbi sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
? Punti chiave Come può una tariffa agevolata trasformarsi in una penale improvvisa?. Perché il servizio clienti ha cambiato le condizioni dopo l'acquisto?. Chi deve rispondere dell'errore tra le promesse telefoniche e i pagamenti?. Quali rischi corrono i passeggeri con le nuove regole della continuità territoriale?.? In Breve Richiesta di 500 euro per confermare il volo di ritorno a Milano.. Normativa continuità territoriale entrata in vigore il 29 marzo 2026.. Comunicazione del disservizio avvenuta 48 ore prima del rientro il 24 aprile.. Ristoratore del locale Cascina Ovi coinvolto nel progetto social in Sardegna.. Il ristoratore Francesco... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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