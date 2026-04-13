A Milano, alcune persone hanno vissuto momenti di tensione negli aeroporti a causa delle nuove misure di controllo biometrico. Un passeggero ha riferito che sua moglie è svenuta per il caldo durante i controlli e che un altro ha vomitato, mentre alcuni sono riusciti a superare i controlli mentendo. La situazione ha causato disagi e ritardi, con voli che sono stati persi o posticipati.

“Mia moglie è quasi svenuta per il caldo, un altro passeggero ha vomitato. Alcune persone sono riuscite a imbarcarsi mentendo e superando il controllo passaporti”. È solo una parte del racconto incredibile di Max Hume, inglese di 56 anni, rimasto bloccato all’aeroporto Milano Linate insieme ad altri cento passeggeri che dovevano raggiungere Manchester. (ANSA FOTO) – Notizie.com Sotto accusa è finita la compagnia EasyJet per la gestione dei controlli e soprattutto il nuovo sistema informatico automatizzato dell’Unione europea Ees (EntryExit system).🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Caos Ees a Milano: “Mia moglie svenuta per il caldo e volo perso”. Ecco come il nuovo controllo biometrico sta bloccando gli aeroporti

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