Sicurezza | 1.500 euro di multa e denuncia alla titolare

Durante i controlli a Venturina Terme, nella Val di Cornia, è stata comminata una multa di 1.500 euro alla titolare di un’attività e sono state avviate procedure giudiziarie nei suoi confronti. Le verifiche sono state condotte dalle autorità per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sulle infrazioni riscontrate è stato comunicato.

Una sanzione amministrativa di 1.500 euro e una denuncia all'autorità giudiziaria di Livorno sono il risultato dei recenti controlli effettuati a Venturina Terme, nella Val di Cornia. L'ispezione condotta dai carabinieri e dal nucleo ispettorato del lavoro ha individuato gravi irregolarità in un negozio di vendita al dettaglio gestito da una titolare di origine asiatica, già nota alle forze dell'ordine per precedenti contestazioni. L'assenza della figura del preposto, obbligatoria secondo il dec .