Domenica a Castelvetro il fascino delle moto d' epoca incontra l' oro nero del territorio

Domenica 17 maggio si terrà una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro, con due turni programmati alle 15. L'evento invita i partecipanti a scoprire il processo di produzione dell'aceto balsamico tradizionale nel territorio locale. Contestualmente, si svolgerà un evento dedicato alle moto d'epoca, che attirerà appassionati e curiosi. La giornata si presenta come un'occasione per conoscere da vicino sia le tradizioni enogastronomiche sia il patrimonio motoristico della zona.

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