Domenica a Castelvetro il fascino delle moto d' epoca incontra l' oro nero del territorio
Domenica 17 maggio si terrà una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro, con due turni programmati alle 15. L'evento invita i partecipanti a scoprire il processo di produzione dell'aceto balsamico tradizionale nel territorio locale. Contestualmente, si svolgerà un evento dedicato alle moto d'epoca, che attirerà appassionati e curiosi. La giornata si presenta come un'occasione per conoscere da vicino sia le tradizioni enogastronomiche sia il patrimonio motoristico della zona.
Domenica 17 maggio nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15.15 - 16.00 - 16.45. L'acetaia sarà aperta in occasione del The Distinguished Gentleman's Ride.L'acetaia comunale di Castelvetro di Modena nasce nel 2002 ed è condotta dai Maestri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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