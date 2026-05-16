A Cannes lo sanno tutti. Il red carpet è da sempre un terreno di gioco dove le regole ferree del dress code, si scontrano con l’estro più audace. Perché storicamente, oltre ai grandi nomi del cinema, la Croisette accoglie presenze glam e inaspettate. Ricordando, anno dopo anno, che il concorso cinematografico è una eterna conversazione aperta con la cultura pop a 360 gradi. Una carrellata sui look più belli e più brutti nella storia del Festival di Cannes. Demi Moore a Cannes: il debutto in giuria è un gioco di pois tridimensionali X Dalle star internazionali ai directors più concettuali, fino alle supermodelle che incarnano lo spirito delle varie epoche, la kermesse in Costa Azzurra resta un luogo magico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sapevate che a Cannes il "naked dressing" è ufficialmente vietato? Tra regole ferree e trasgressioni iconiche, il red carpet in Costa Azzurra resta la passerella più difficile del mondo.

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