Cannes tra gli sponsor quest’anno c’è Meta ma resta il divieto di selfie sul red carpet

Al Festival di Cannes di quest’anno, Meta figura tra gli sponsor ufficiali, mentre resta in vigore il divieto di scattare selfie sul red carpet. Non ci sono cambiamenti alla regola che vieta le fotografie individuali durante l’evento, anche con la presenza di creator dotati di smart glasses incaricati di realizzare contenuti dal tappeto rosso. La politica di restrizione si mantiene invariata rispetto alle edizioni precedenti.

(Adnkronos) – Il Festival di Cannes non ha alcuna intenzione di rivedere la sua politica ‘no selfie’ sulla Montée des Marches, nonostante la partnership con Meta e l’arrivo di un gruppo di creator dotati di smart glasses per realizzare contenuti dal tappeto rosso. Thierry Frémaux ha ribadito che il divieto resterà in vigore: per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il red carpet di ieri ha ufficialmente aperto l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest che quest'anno si tiene a Vienna dal 12 al 16 maggioL’Eurovision Song Contest 2026 sarà la 70ª edizione dello storico concorso musicale europeo organizzato dalla European Broadcasting Union.

Il diavolo veste Prada 2, la prima a Milano tra red lips e onde effetto estate. I beauty look più belli sul red carpetTanti gli ospiti presenti alla prima italiana dell'attesissimo sequel che non hanno mancato di regalare spunti beauty.