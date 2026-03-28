Durante l’ultima cerimonia di premiazione, l’attrice ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione per il suo stile insolito, definito “borrowed”. La scelta di outfit ha generato discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre il suo stylist ha commentato l’approccio come parte di una nuova tendenza nel modo di presentarsi in pubblico. La scena ha coinvolto anche il direttore creativo e il costumista che hanno collaborato alla creazione del look.

Ok, fermiamoci un secondo perché qui non, con Zendaya e Law Roach non stiamo facendo solo red carpet, ma storytelling puro. Zendaya è arrivata a Roma per la première di The Drama e invece di fare “un bel look”. ha costruito un momento. E lo ha fatto con qualcosa di preso in prestito, ma nel modo più intelligente possibile. Il vestito di Zendaya per The Drama alla premiere a Roma non è nuovo (ed è proprio questo il punto). Partiamo dal dettaglio chiave: l’abito Giorgio Armani Privé non è stato creato per lei. Era già esistito, già visto, già indossato da Cate Blanchett al Festival di Venezia. Eppure su Zendaya sembra completamente diverso. Linea scolpita, scollo profondo, cristalli neri che seguono il corpo come se fossero parte della struttura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya ruba (letteralmente) il red carpet di The Drama: il look “borrowed” che riscrive il method dressing

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