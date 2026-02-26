Angelini Academy e Ie Business school insieme per sviluppare il talento 1 mln di euro per 10 borse di studio
Angelini Academy e Ie Business School collaborano per offrire nuove opportunità di formazione, destinando un milione di euro a dieci borse di studio. L'iniziativa crea un collegamento diretto tra aspirazioni individuali e possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Si tratta di un progetto che mira a facilitare l’accesso a percorsi educativi di alto livello, aprendo nuove strade per i giovani talenti.
(Adnkronos) – Un 'ponte' tra aspirazioni personali e opportunità di carriera in azienda. E' l’ 'Angelini Academy Gateway. Your bridge to succeed', un programma internazionale rivolto a giovani con un’esperienza lavorativa di 3 anni che unisce formazione manageriale internazionale ed esperienza in azienda, promosso da Angelini Academy, società parte di Angelini Industries, gruppo industriale multinazionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
